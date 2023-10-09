زيمبابوي تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034

أكد وزير خارجية زيمبابوي، فريدريك شافا، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030، ودعم زيمبابوي لملف استضافة السعودية كأس العالم 2034.
كما رحب بعقد القمة السعودية-الإفريقية الأولى المزمع عقدها في السعودية نوفمبر القادم، مؤكدًا حضور رئيس جمهورية زيمبابوي القمة.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة هراري اليوم.
من جهته، عبّر وزير الدولة للشؤون الخارجية عن شكر وتقدير السعودية لهذا الدعم، وعن تطلعات السعودية لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.