محليات

زيمبابوي تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034

وزير خارجيتها رحَّب بعقد القمة السعودية-الإفريقية الأولى في نوفمبر المقبل
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير خارجية زيمبابوي فريدريك شافا
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير خارجية زيمبابوي فريدريك شافا

أكد وزير خارجية زيمبابوي، فريدريك شافا، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030، ودعم زيمبابوي لملف استضافة السعودية كأس العالم 2034.

كما رحب بعقد القمة السعودية-الإفريقية الأولى المزمع عقدها في السعودية نوفمبر القادم، مؤكدًا حضور رئيس جمهورية زيمبابوي القمة.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة هراري اليوم.

من جهته، عبّر وزير الدولة للشؤون الخارجية عن شكر وتقدير السعودية لهذا الدعم، وعن تطلعات السعودية لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

زيمبابوي
معرض إكسبو 2030
كأس العالم 2034

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org