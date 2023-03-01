"يوم العلم".. يحكي تاريخ ورسالة عنوانها التسامح والقوة

عكس الأمر الملكي الكريم بتحديد يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًا بالعلم، باسم "يوم العلم"، اهتمام الدولة بهوية وتاريخ المملكة الذي ارتبط بالعلم السعودي بمراحله التي مرّ بها واحتفاءً بقيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، وكذلك تعريفًا برسالة العلم الذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة فيما يشير السيف إلى القوة والأنفة.