"بلومنج" تفتتح متجرًا جديدًا في مول الظهران وسط أجواء احتفالية مميزة

عادت" بلومنج" -العلامة السعودية المتخصّصة في بيع اللانجري والملابس النسائية المريحة والأنيقة بالتجزئة، مساء يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، إلى مول الظهران؛ لتحتفل بافتتاح معرضها بمفهوم جديد كليًّا، تزامنًا مع الذكرى السابعة لتأسيسها.
وشهد حفل الافتتاح حضورًا غفيرًا، ضمَّ شخصياتٍ بارزةً، ومؤثّرات من مواقع التواصل الاجتماعي، جنبًا إلى جنب مع فريق عمل "بلومنج"، والعملاء الذين اجتمعوا للاحتفال وسط الموسيقى والأجواء الإيجابية، حيث نظّمت "بلومنج "الكثير من الأنشطة الممتعة داخل المتجر، تضمنت تقديم هدايا مجانية للحضور التوَّاقين إلى الاطلاع على خط الأزياء المتجدد من "بلومنج"، والذي يعكس مفهومَي الراحة والأناقة.
وبمناسبة الافتتاح، أعربت المدير التنفيذي لـ "بلومنج" مي قاننجي، عن فخرها وحماسها الشديدَين لكشف نقاب الشركة بهويتها الجديدة التي تجمع بين أناقة وبساطة منتجات "بلومنج" السالِفة، وبين حداثة الطابع العصري الذي يتوهّج في تصاميمها الجديدة، وهو ما يمثّل أولى خطوات "بلومنج" نحو المُضي قُدُمًا؛ لتنفيذ رؤية الشركة الخاصة بِعام 2030.
وأضافت "قاننجي": "تملك "بلومنج" اليوم - كعلامة تجارية تعود لشركة نما العربية للألبسة - أكثر من 35 معرضًا، ومع النتائج المذهلة التي حققتها الشركة هذا العام، فإنّ إستراتيجية التوسّع التي سنعتمدها على مدى السنوات المقبلة تَعِدُ بمزيدٍ من النجاح، أولها معرضنا الجديد الذي باشرنا به في مول الظهران اليوم"، مضيفةً إن تزامن افتتاح المعرض مع الذكرى السابعة لـ"بلومنج"، يؤكد على تطلعات وإصرار فريق العمل على خلق مفاهيم مغايرة ومتجددة في عالم الأزياء والموضة محليًّا.
فيما علَّقت مدير التسويق في "بلومنج" دعاء عيسى، بقولها: "أدعو جميع العملاء لزيارتنا في المعرض الجديد الكائن بمول الظهران، قرب البوابة رقم 7؛ لِخوض رحلة تسوُّق فريدة ومتميّزة، واكتشاف مجموعتنا الجديدة والحصرية المُخصصة لموسمَي الصيف والربيع".
ومن المقرّر أن يطبّق المفهوم الجديد في معارض أخرى قبل نهاية العام، بالمملكة العربية السعودية، وبدول أخرى في الخليج والشرق الأوسط؛ تحقيقًا لهدف رئيسي يتمثل في تقديم تجربة تسوُّق لا مثيل لها لعملاء "بلومنج" الكرام، والنهوض بالشركة للتقدّم أكثر فأكثر في السوق العالمية.
وتُعرف "بلومنج" بأنها موجَّهة للمرأة العربية، حيث تستهدف الشركة النساء من كلّ الأعمار، وعلى اختلاف اهتماماتهنّ، حيث إنها متخصصة في إنتاج ملابس اللانجري، وتقدِّم ملابس تحمل توقيع مصمِّمين ومصمِّمات سعوديات انطلاقًا من اهتمامٍ وإلمامٍ بما تحتاجه المرأة السعودية. حتى غدت "بلومنج" بكل ما تقدِّمه مُرادفًا للراحة والأناقة، وتتطلع الإدارة للحفاظ على مكانة الشركة، وتنمية علامتها التجارية في سوق المملكة وما بعدها.