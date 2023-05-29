"بلومنج" تفتتح متجرًا جديدًا في مول الظهران وسط أجواء احتفالية مميزة

وأضافت "قاننجي": "تملك "بلومنج" اليوم - كعلامة تجارية تعود لشركة نما العربية للألبسة - أكثر من 35 معرضًا، ومع النتائج المذهلة التي حققتها الشركة هذا العام، فإنّ إستراتيجية التوسّع التي سنعتمدها على مدى السنوات المقبلة تَعِدُ بمزيدٍ من النجاح، أولها معرضنا الجديد الذي باشرنا به في مول الظهران اليوم"، مضيفةً إن تزامن افتتاح المعرض مع الذكرى السابعة لـ"بلومنج"، يؤكد على تطلعات وإصرار فريق العمل على خلق مفاهيم مغايرة ومتجددة في عالم الأزياء والموضة محليًّا.