الصندوق العقاري يختتم مشاركته في معرض جدة العقاري

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن "الصندوق شارك في عدد من المعارض والمؤتمرات المتخصصة في القطاع العقاري وسوق التمويل العقاري، وكان آخرها معرض جدة العقاري "ريستاتكس"، وشكل حضوراً متميزاً أسهم في رفع وعي المستفيدين بالادخار والتخطيط المبني على أسس واضحة لتسهيل رحلة التملك، إضافة إلى التعريف ببرامجه ومبادراته".