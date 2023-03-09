"إيجس" تستحوذ على "عمرانية" لإنشاء منصب قيادي في استشارات العمارة الفاخرة والهندسة في المملكة

ومنذ تأسيسها في عام 1973، عززت شركة عمرانية سمعتها القوية لنهجها الشامل والمتعدد التخصصات في العمارة والتخطيط الرئيسي والتصميم الحضري وهندسة المناطق الطبيعية، بالإضافة إلى خدمات هندسية أخرى، كما تفخر شركة عمرانية بالعمل مع مختلف عملائها في القطاعات الحكومية والمؤسسات الثقافية والقطاع الخاص وفي مختلف الكيانات الأخرى، وتقديم خدمات شاملة في مجالات التصميم ابتداءً من تقديم الدراسات التصورية للمشروع ووصولًا إلى مرحلة تطوير التصميم والإشراف على المواقع الإنشائية.