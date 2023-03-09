"إيجس" تستحوذ على "عمرانية" لإنشاء منصب قيادي في استشارات العمارة الفاخرة والهندسة في المملكة

أعلنت، أمس، مجموعة إيجس الدولية الرائدة في مجال الهندسة والاستشارات والعمليات متعددة التخصصات دخولها في اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة عمرانية السعودية للاستشارات المعمارية والهندسية.
ويقع المقر الرئيسي لعمرانية في الرياض، وتمتد خبرة الشركة لأكثر من 50 عامًا في ابتكار أماكن ذات قيمة دائمة لتحسين الحياة من خلال التصميم.
ويمثل هذا الاستحواذ خطوة بالغة الأهمية قُدُمًا لكلا الشركتين؛ حيث يسهم في تعزيز التواؤم الجغرافي والتجاري في المنطقة، مما يخلق فرصة للاستفادة من بصمتهما وقاعدة عملائهما المشتركة للوصول إلى نطاق أوسع في المملكة العربية السعودية، ويعزز من موقفهما المشترك في المساهمة بتحقيق رؤية المملكة لعام 2030.
ومنذ تأسيسها في عام 1973، عززت شركة عمرانية سمعتها القوية لنهجها الشامل والمتعدد التخصصات في العمارة والتخطيط الرئيسي والتصميم الحضري وهندسة المناطق الطبيعية، بالإضافة إلى خدمات هندسية أخرى، كما تفخر شركة عمرانية بالعمل مع مختلف عملائها في القطاعات الحكومية والمؤسسات الثقافية والقطاع الخاص وفي مختلف الكيانات الأخرى، وتقديم خدمات شاملة في مجالات التصميم ابتداءً من تقديم الدراسات التصورية للمشروع ووصولًا إلى مرحلة تطوير التصميم والإشراف على المواقع الإنشائية.
وقال لوران جيرمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيجس: "مع انضمام عمرانية، ستعزز إيجس من مكانتها القيادية في مجالات خدمات التصميم والهندسة المعمارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية.
وتابع: لدينا رؤية مشتركة مع عمرانية لتصميم بيئات سياقية ومستدامة تثري جودة الحياة اليومية، نتطلع في إيجس للترحيب بمنسوبي الشركة والعمل لتوحيد الجهود مع شركة قديرة في مجال الاستشارات الهندسية والمعمارية في السوق السعودي كعمرانية".
وشاركت عمرانية في العديد من المشاريع البارزة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك قصر طويق وبرج المملكة ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي وحديقة الملك سلمان ومشاريع وزارة الإسكان المتعددة وبرج صندوق الاستثمار العام.
وتم تكريم عمل عمرانية في مثل هذه المشاريع على نطاق واسع من خلال الجوائز الدولية للصناعة، بما في ذلك جائزة الآغا خان المرموقة للهندسة المعمارية.
وقال باسم الشهابي، المؤسس والشريك الإداري لعمرانية: "في الذكرى الخمسين لتأسيسنا، نحن متحمسون للغاية لانضمامنا لمجموعة إيجس العالمية الرائدة، مما سيساهم بتحقيق أحلامنا وتطلعاتنا عبر توحيد الجهود واستخدام خبراتنا المشتركة والتي ستمكننا من تسليم مشاريع معمارية وتصاميم هندسية على مستوى عالمي.
وأضاف: تعمل إيجس وعمرانية معًا منذ عام 2013 وستتيح هذه الخطوة لكلانا بتقديم الأفضل لعملائنا ومنسوبينا".
وبهذا الاندماج، سيضاف أكثر من 700 متخصص محترف من عمرانية، ومن المتوقع أن ينمو عدد موظفي إيجس في منطقة الشرق الأوسط إلى أكثر من 3000 موظف.
وأعلنت إيجس عن اتفاقية للاستحواذ على شركة التصميم المبتكرة متعددة التخصصات U + A ومقرها في دبي في نوفمبر من العام الماضي. إضافة إلى ذلك، حصلت إيجس على جائزة "شركة الاستشارات متعددة التخصصات لعام 2022"، من جوائز الشرق الأوسط للاستشاريين (Middle East Consultants Awards).
وأضاف علاء أبوصيام الرئيس التنفيذي لشركة إيجس في الشرق الأوسط وجنوب آسيا: "ستدعم معرفة عمرانية الواسعة بالسوق المحلي ونهجها المبتكر في الهندسة والهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية التطور السريع لإيجس كشريك مفضل لعملائنا في المملكة العربية السعودية، ودمج مفاهيم التنمية المستدامة في كل من مشاريعنا. ونتطلع إلى العمل مع عمرانية لتوسيع الفرص بشكل هادف لفرقنا المشتركة للنمو، والاستمرار في الفوز وتنفيذ المشاريع التحويلية لعملائنا".
وتلعب إيجس دورًا رياديًا مهمًا في بعض المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية من خلال العمل مع عملاء متميزين من ضمنهم الهيئة الملكية لمدينة الرياض ونيوم وشركة مشاريع الترفيه السعودية وشركة القدية للاستثمار والبحر الأحمر الدولية وشركة السودة للتطوير والهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة داون تاون السعودية وشركة الخطوط الحديدية السعودية وشركة مطارات الرياض وغيرهم.
الصفقة، التي من المتوقع أن تغلق في النصف الأول من عام 2023، تخضع لاستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.
يشار إلى أن مجموعة إيجس هي شركة دولية نشطة في قطاعات الاستشارات، وهندسة البناء، وخدمات النقل.
وتعمل الشركة على إنشاء وتشغيل بنى تحتية ومبانٍ ذكية قادرة على الاستجابة لحالات الطوارئ المناخية.
كما تعمل على المساعدة في تحقيق تنمية إقليمية أكثر توازنًا واستدامة ومرونة. من خلال عملياتها في 120 دولة، تضع Egis خبرة موظفيها البالغ عددهم 16000 موظف تحت تصرف عملائها لتطوير ابتكارات حديثة متاحة لجميع المشاريع. من خلال نشاطاتها الواسعة النطاق، تعتبر إيجس لاعبًا مركزيًا في التنظيم الجماعي للمجتمع والبيئة المعيشية للمواطنين في جميع أنحاء العالم.
وتعمل إيجس حاليًا في 13 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتستكمل أكثر من 500 مشروع في 15 دولة في المنطقة وتوظف أكثر من 1250 موظفًا.
وتعد إيجس لاعبًا رئيسيًا في هندسة البنية التحتية، والاستشارات، وإدارة المشاريع، والعمليات في الشرق الأوسط، كما أسهمت الشركة في بعض من أكبر المطارات والسكك الحديدية والمياه والتنقل الحضري وخطط التنمية الحضرية في المنطقة.
وتشارك الحكومات والمدن والهيئات الصناعية والمجتمعات والشركات الخاصة لدعم التنمية والنمو السريع لمنطقة الشرق الأوسط، كما تطمح باستمرار لتشجيع وممارسة التنمية المستدامة التي تدعم احتياجات المجتمعات.