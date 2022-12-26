"خالد الفيصل" يشهد "جائزة مكة للتميز" 2022 ويكرّم الرعاة والداعمين

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، حفل إعلان الفائزين بـ"جائزة مكة للتميز" في دورتها الرابعة عشرة للعام 2022م.