"خالد الفيصل" يشهد "جائزة مكة للتميز" 2022 ويكرّم الرعاة والداعمين

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، حفل إعلان الفائزين بـ"جائزة مكة للتميز" في دورتها الرابعة عشرة للعام 2022م.
وفازت بجائزة فرع التميز الإداري، أمانة محافظة جدة عن مشروع "إزالة الأحياء العشوائية بالمحافظة". فيما ذهبت جائزة فرع "التميز الثقافي" إلى هيئة التراث، نظير مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.
وفازت الهيئة العامة لعقارات الدولة، بجائزة "التميز البيئي" عن مبادرة "الصك الموحد"، ووزارة التعليم بجائزة "التميز العمراني" عن مبادرة "المشاريع العاجلة بمحافظة جدة".
وحققت جائزة "فرع التميز" في خدمات الحج والعمرة، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، نظير مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة.
وفي فرع "التميز الاجتماعي" فازت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أعمالها أثناء مشروع "إزالة الأحياء العشوائية". كما نالت جامعة أم القرى، جائزة فرع "التميز العلمي والتقني"، نظير كرسي العشوائيات.
وفازت بجائزة "التميز الاقتصادي"، شركة معادن للذهب ومعادن الأساس، بينما حصدت شرطة منطقة مكة المكرمة، جائزة "التميز الإنساني"، لقاء الجهود الإنسانية والأمنية أثناء مشروع الأحياء العشوائية.
وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة مكة المكرمة، الرعاة والداعمين وأعضاء لجان تحكيم الجائزة.