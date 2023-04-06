"مياه جازان" تغلق بوابات سد بيش بعد تصريف 43 مليون متر مكعب

وتفصيلاً، جاء ذلك تزامناً مع الحالة المطرية الغزيرة التي تعرضت لها مناطق جنوب المملكة والتي نتج عنها ورود سيول بكميات كبيرة غير مسبوقة لحوض تخزين سد وادي بيش و إصدار المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال تلك الفترة، فقد قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بفتح بوابات سد وادي بيش الساعة الثانية عشرة صباح يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م لتخفيض منسوب المياه في السد حيث استمر الفتح لمدة (٤٦٥) ساعة.