"مياه جازان" تغلق بوابات سد بيش بعد تصريف 43 مليون متر مكعب
أغلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بوابات سد وادي بيش بعد 465 ساعة من فتحه لتصريف كميات كبيرة من المياه.
وتفصيلاً، جاء ذلك تزامناً مع الحالة المطرية الغزيرة التي تعرضت لها مناطق جنوب المملكة والتي نتج عنها ورود سيول بكميات كبيرة غير مسبوقة لحوض تخزين سد وادي بيش و إصدار المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال تلك الفترة، فقد قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بفتح بوابات سد وادي بيش الساعة الثانية عشرة صباح يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م لتخفيض منسوب المياه في السد حيث استمر الفتح لمدة (٤٦٥) ساعة.
وتم تصريف كمية تبلغ (٤٣,٥٣٢,٨٢٠)م٣ على مسافة ما يقارب (٧٠) كيلو متراً طولياً في مجرى الوادي وتم الاستفادة منها بتغذية آبار المزارع والمياه الجوفية على امتداد مجرى الوادي حتى تم قفل بوابات السد الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس.