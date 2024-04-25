"د. فواز كاسب" لـ"سبق": بالأرقام رؤية 2030 اختصرت عشرات السنين في 8 سنوات

أوضح الخبير والمحلل الاستراتيجي الدكتور فواز كاسب لـ"سبق"، بمناسبة مرور 8 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، والتي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف من ولي العهد الطموح رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ أن الرؤية حققت أكثر من أهدافها ضمن محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وأضاف: أن ذلك يأتي من أجل تحقيق آمال السعودية وتحقيق مكانة المملكة العالمية والإقليمية، ولاسيما أن العالم يعيش متغيرات وتيرتها سريعة جدًّا، وحقّقت الرؤية طوال الأعوام الـ8 الماضية العديد من الإنجازات على كثير من المستويات والأبعاد، والتي شملت: الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال: على مستوى العمرة "13.56" مليون معتمر في أعلى رقم تاريخي للمعتمرين الأجانب حققته المملكة، بزيادة قدرها "116%" من عام 2016، متخطّية بذلك مستهدف العام البالغ 10 ملايين معتمر، فيما أبرزت 7 مواقع في قائمة اليونسكو تنوع المملكة الثقافي، وهو ما يقترب من هدف الرؤية البالغ 8؛ حيث كان عددها 4 مواقع في عام 2016.
وأشار "د. فواز كاسب" إلى أن ذلك جاء من منطلق من الحكم الرشيد، وثقافة التخطيط الاستراتيجي لوضع المملكة 2030، ومن خلال الـ8 أعوام الماضية استطاعت السعودية تحقيق الكثير من أهداف رؤيتها على أرض الواقع.
واقتصاديًّا: أبان أن 4 مناطق اقتصادية خاصة جديدة استقطبت أكثر من 30 مليار ريال من الاستثمارات، في الوقت الذي تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء، بقيمة بلغت "5.25" مليارات ريال في عام 2023.
ولفت إلى أن هناك كثيرًا من البرامج عزّزت كذلك مستوى الشباب والمرأة؛ حيث انسحب ذلك على جميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، ومشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، مؤكدًا أنه الآن يتمتّع الشاب السعودي والمرأة السعودية بكثير من المزايا التي تحقق الطموحات العالية جدًّا.وأكّد "كاسب" أن رؤية المملكة
2030 لها مؤشراتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن السعودية قد حقّقت على المستوى العالمي من الأهداف التي تم التخطيط التي تم استهدافها خلال الـ8 أعوام الماضية، لافتًا إلى حالة من التفاؤل أملًا فيه تحقيق ما تبقى من خطط خلال ما تبقى من أعوام حتى عام 2030.
وزاد أنّنا نضع في الاعتبار ما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية ودولية عالمية؛ من أجل المحافظة على المناخ والمحافظة على الكوكب الأزرق، ومساعدة جميع المجتمعات الإنسانية؛ من أجل مكافحة الفقر والجوع وتحقيق الصحة وتحسين التعليم والمساواة بين الجنسين والمحافظة على البيئة وتحقيق العدالة والمساواة.
وأردف الخبير الاستراتيجي: أن هذا ما تسعى إلى تحقيقه السعودية من خلال أهداف رؤيتها 2030، والتي تعكس التخطيط الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والمحلي والعالمي؛ حيث تبذل المملكة جهودًا ملحوظة على مستوى العالم العربي والإسلامي وعلى مستوى العالم أجمع؛ حتى يتحقّق الاستقرار العالمي والاندماج العالمي بعيدًا عن التطرف والحروب والأزمات؛ حيث أصبحت رؤية المملكة 2030 جزءًا من ثقافة المواطن السعودي.