"د. فواز كاسب" لـ"سبق": بالأرقام رؤية 2030 اختصرت عشرات السنين في 8 سنوات

2030 لها مؤشراتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن السعودية قد حقّقت على المستوى العالمي من الأهداف التي تم التخطيط التي تم استهدافها خلال الـ8 أعوام الماضية، لافتًا إلى حالة من التفاؤل أملًا فيه تحقيق ما تبقى من خطط خلال ما تبقى من أعوام حتى عام 2030.