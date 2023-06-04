مياه السيول تهددها.. أهالي "محاصية صبيا" يناشدون "سد حماية"

واصل أهالي قرية المحاصية بمحافظة صبيا مناشدتهم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة جازان إنشاء سد حماية؛ لدرء مخاطر السيول عن قريتهم.
وأشار الأهالي إلى أنه مع فتح بوابات سد بيش، وتوافد السيول الأخرى بمجرى الوادي خلال الأمطار الأخيرة، اتضح أهمية إنشاء سد حماية، يحيط بقريتهم نظرًا لكونها تفتقر لسدود تدرأ مخاطر السيول عنهم خوفًا من تكرار غرق بعض منازل البرية في حالات ماطرة سابقة.
وكان الأهالي قد ناشدوا منذ فترات سابقة إنشاء سد حماية، وعمل جسر عبور لمجرى الوادي، وتم إنشاء جسر العبور بينما ينتظر الأهالي سدًّا يدرأ مخاطر السيول عنهم.