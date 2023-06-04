مياه السيول تهددها.. أهالي "محاصية صبيا" يناشدون "سد حماية"

وأشار الأهالي إلى أنه مع فتح بوابات سد بيش، وتوافد السيول الأخرى بمجرى الوادي خلال الأمطار الأخيرة، اتضح أهمية إنشاء سد حماية، يحيط بقريتهم نظرًا لكونها تفتقر لسدود تدرأ مخاطر السيول عنهم خوفًا من تكرار غرق بعض منازل البرية في حالات ماطرة سابقة.