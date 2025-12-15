شاهد.. انقلاب شاحنة محمّلة بالإبل في وادي الطوقي بسبب السيول الجارفة

تسببت السيول المتدفقة فوق طريق وادي الطوقي شمال مدينة الرياض، مساء اليوم، في انقلاب شاحنة من نوع "دينا" كانت محمّلة بعدد من الإبل، وذلك نتيجة جريان قوي للوادي عقب هطول أمطار غزيرة شهدتها المنطقة.
وكانت الشاحنة تسير على الطريق الإسفلتي أثناء تدفق المياه، قبل أن تجرفها السيول عن مسارها، مما أدى إلى انقلابها وسقوطها خارج الطريق، وتبعثر الإبل في مياه السيل.
ووَثّق المصور حمود العنزي الحادثة بعدسته، حيث أظهرت الصور تدفق المياه على الطريق، ووضع الشاحنة بعد انقلابها، وسقوط الإبل في الوادي.
وتشهد المنطقة منذ ساعات أمطارًا غزيرة تسببت في جريان عدد من الأودية والشعاب، وسط تحذيرات من الجهات المختصة بعدم عبور الطرق المتقاطعة مع السيول، لا سيما في ذروة الأمطار.
ويُعد وادي الطوقي من الأودية المعروفة بشدة جريانها وسرعة امتلائها عند هطول الأمطار، مما يستدعي الحذر عند الاقتراب أو العبور.