شاهد.. انقلاب شاحنة محمّلة بالإبل في وادي الطوقي بسبب السيول الجارفة

وتشهد المنطقة منذ ساعات أمطارًا غزيرة تسببت في جريان عدد من الأودية والشعاب، وسط تحذيرات من الجهات المختصة بعدم عبور الطرق المتقاطعة مع السيول، لا سيما في ذروة الأمطار.