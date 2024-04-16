المركز 74.. المدينة المنورة تتقدّم 11 مرتبة عالميًّا في مؤشر "IMD" للمدن الذكية 2024

وكانت المدينة المنورة قد أُدْرِجت ضمن قائمة مؤشر "IMD" للمدن الذكية في العام 2021م كثاني مدينة سعودية بعد العاصمة الرياض آنذاك؛ لتكون ضمن قائمة المدن الذكية في العالم التي تقيس مدى جاهزية المدن واستخدامها للتقنيات المتقدمة في بناء مجتمعات ذكية ومستدامة، وانضمّت عقب ذلك مكةُ المكرمة وجدة إلى القائمة خلال السنوات الماضية، كما أدرجت الخبر مؤخرًا لتكون بذلك خامس مدينة سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة عالميًّا في مؤشر المدن الذكية "IMD" التي تغطي تقييم 5 مجالات رئيسية تشمل: الصحة والسلامة، والأنشطة الثقافية، والتنقل، والحوكمة والمشاركة، بالإضافة إلى فرص العمل والتعليم.