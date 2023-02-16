"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر قيامه بحيازة وعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية (82 عبوة قهوة سريعة التحضير وشاي كرك).
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعسير ضد المنشأة الواقعة بمحافظة خميس مشيط متضمنًا غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإغلاق المحل لمدة عشرة أيام، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.