الأمم المتحدة تشيد بالدعم السعودي لجهود مكافحة الإرهاب إقليميًّا ودوليًّا

وأكّد وكيلُ الجامعة للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش، في افتتاح أعمال الورشة، اهتمامَ مجلس وزراء الداخلية العرب بمختلف هياكله وأجهزته بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وسبله؛ حيث أفضت الجهود المبذولة في هذا المجال، إلى وضع العديد من الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمكافحته؛ وذلك نظرًا لما يُشَكِّلُه خطر الإرهاب والتطرف من تحديات مستمرة عابرة للحدود، تستهدف استقرار وأمن جميع الدول، وتهدِّد أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ ممّا يتطلّب تخطيطًا استراتيجيًّا شاملًا وجهودًا إقليمية ودوليَّة لا تقتصر على المقاربات الأمنية، بل تعتمد مناهج متنوعة ومتعددة، وتدابير وقائية للقضاء على هذه الظاهرة ومكافحة مصادر تمويلها.