"محافظ الليث بالإنابة" يقف على استعدادات "ميقات يلملم" خلال شهر رمضان

واطلع "البقمي" على جاهزية الخدمات المقدمة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، واستعدادات الجهات الحكومية والمساندة بمرافق جامع الميقات والمنطقة المحيطة به، التي شهدت مجموعة من المشاريع التطويرية، تَضمنت تحسين المشهد الحضري، وإعادة هيكلة مواقع الخدمات العامة المقدمة للزوار وضيوف الرحمن وتحسين مستوياتها، شملت جامع ميقات يلملم الذي يقع على مساحة 10 آلاف م2، ويتسع لأكثر من 4آلاف مُصَلٍّ، كما تم توفير عربات الجولف لخدمة كبار السن والمرضى من الزوار والمعتمرين، بإشراف من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة، وبمتابعة من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث من خلال متابعة جاهزية الجامع والمرافق لخدمة المصلين، والإشراف على تنظيم توزيع سُفَر إفطار الصائمين في ساحة الجامع، ومتابعة توفير سقيا المياه والأغذية، والحفاظ على نظافة المكان.