"محافظ الليث بالإنابة" يقف على استعدادات "ميقات يلملم" خلال شهر رمضان

تَفَقد محافظ الليث بالإنابة مصلح بن حمدان البقمي، مساء أمس الأربعاء ميقات يلملم، يرافقه رؤساء ومديرو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واطلع "البقمي" على جاهزية الخدمات المقدمة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، واستعدادات الجهات الحكومية والمساندة بمرافق جامع الميقات والمنطقة المحيطة به، التي شهدت مجموعة من المشاريع التطويرية، تَضمنت تحسين المشهد الحضري، وإعادة هيكلة مواقع الخدمات العامة المقدمة للزوار وضيوف الرحمن وتحسين مستوياتها، شملت جامع ميقات يلملم الذي يقع على مساحة 10 آلاف م2، ويتسع لأكثر من 4آلاف مُصَلٍّ، كما تم توفير عربات الجولف لخدمة كبار السن والمرضى من الزوار والمعتمرين، بإشراف من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة، وبمتابعة من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث من خلال متابعة جاهزية الجامع والمرافق لخدمة المصلين، والإشراف على تنظيم توزيع سُفَر إفطار الصائمين في ساحة الجامع، ومتابعة توفير سقيا المياه والأغذية، والحفاظ على نظافة المكان.
ووقف خلال الزيارة على تجهيزات صالة استقبال ضيوف الرحمن التي تقع على مساحة 6 آلاف م2 وما تقدمه المجموعة الوطنية للاستزراع المائي من خدمات لقاصدي بيت الله الحرام؛ منها توفير عيادات طبية، وشاشات، ومكاتب إرشادية وتوعوية، علاوةً على الصيانة والتشغيل.. ووقف على مكتب خدمات بلدية الليث بمركز "سعيا"، واطلع على الخدمات التي تقدّمها خلال الشهر الفضيل تضمنت الرقابة الصحية والميدانية وصيانة المرافق العامة.
وأشاد البقمي، بدور جهات القطاع الثالث غير الربحي في تعزيز العمل التطوعي والاجتماعي بين أبناء الوطن؛ حيث اطلع على الخدمات التي تقدّمها جمعية "سعيا" للخدمات الإنسانية والإغاثية لضيوف الرحمن بميقات يلملم خلال موسم رمضان؛ منها توزيع 50 ألف وجبة، وتقديم مليون عبوة ماء، ومشاركة أكثر من 30 متطوعًا.
ونوّه محافظ الليث بالإنابة بكل الإمكانات وأرقى الخدمات التي سخّرتها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن، وتيسير تلك الأعمال المقدمة عبر أيدي أبناء الوطن الذين يبذلون كل جهد وبروح عالية لتلبية كل خدمة يحتاجها ضيوف الرحمن من أصقاع العالم كافة.