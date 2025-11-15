شركة مدير الصيانة توسّع نطاق خدماتها في الرياض والمنطقة الشرقية لتعزيز حضورها في سوق الصيانة المنزلية

وأشارت الشركة إلى أنها دعمت خطط التوسع بزيادة عدد الفنيين إلى أكثر من 120 فنياً موزعين بين الرياض والمنطقة الشرقية، إلى جانب إضافة 30 مركبة صيانة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 80 مركبة، مما يسهم في تحسين زمن الاستجابة وتقليل فترات الانتظار.