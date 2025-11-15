شركة مدير الصيانة توسّع نطاق خدماتها في الرياض والمنطقة الشرقية لتعزيز حضورها في سوق الصيانة المنزلية

أعلنت شركة مدير الصيانة عن تنفيذ خطة توسع استراتيجية تشمل العاصمة الرياض وجميع مدن المنطقة الشرقية، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصيانة المنزلية الاحترافية، وضمان وصول أسرع لخدماتها إلى العملاء.
وقالـت الشركة إن هذا التوسع يأتي استجابةً للنمو الملحوظ في احتياجات العملاء لخدمات موثوقة وعالية الجودة في صيانة الأجهزة المنزلية بمختلف أنواعها، وصيانة المكيفات، بالإضافة إلى مكافحة الحشرات باستخدام حلول آمنة وفعّالة.
يشمل التوسع الجديد مدنًا رئيسية في المنطقة الشرقية، من بينها:
الدمام، الخبر، الأحساء، الجبيل، القطيف، سيهات، الظهران، إضافة إلى تغطية شاملة لكافة أحياء مدينة الرياض.
وتوفر الشركة حزمة متكاملة من الخدمات المنزلية، أبرزها:
صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية: الثلاجات، الغسالات، الأفران، مجففات الملابس، غسالات الصحون وغيرها.
صيانة وتنظيف المكيفات: لجميع الأنواع بما فيها السبليت والمكيفات المركزية، مع تقديم خدمة سريعة نظرًا لطبيعة الأجواء الحارة في المملكة.
مكافحة الحشرات والقوارض: باستخدام مبيدات مرخّصة ومواد آمنة للحفاظ على بيئة صحية داخل المنازل.
وأشارت الشركة إلى أنها دعمت خطط التوسع بزيادة عدد الفنيين إلى أكثر من 120 فنياً موزعين بين الرياض والمنطقة الشرقية، إلى جانب إضافة 30 مركبة صيانة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 80 مركبة، مما يسهم في تحسين زمن الاستجابة وتقليل فترات الانتظار.
كما تعتمد الشركة على فريق متخصص يمتلك خبرات تتجاوز 10 سنوات، مع التزام كامل باستخدام قطع غيار أصلية لضمان جودة الأداء وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة بعد الصيانة.
وأوضح المدير العام لشركة مدير الصيانة الأستاذ عمران الموسى في تصريح صحفي:
"شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على خدمات الصيانة المنزلية في الدمام ومدن المنطقة الشرقية، وهو ما دفعنا إلى توسيع نطاق عملياتنا لضمان وصول خدماتنا بشكل أسرع وأقرب لعملائنا. نركز بشكل أساسي على تحسين تجربة العميل من خلال جودة العمل وسرعة الاستجابة."
وأكدت الشركة أن رؤيتها تتمثل في أن تكون الشريك الأكثر ثقة للأسر في المملكة، والخيار الأول في سوق الصيانة المنزلية. ولا تقتصر طموحات الشركة على إصلاح الأعطال فحسب، بل تشمل تقديم حلول متكاملة تعزز راحة البال وجودة الحياة اليومية للعملاء.
وباعتمادها على الابتكار والتطوير المستمر للعمليات والخدمات، تسعى مدير الصيانة إلى رفع مستوى المنافسة في القطاع وتقديم نموذج جديد للتميز والاحترافية.
يمثل هذا التوسع نقطة تحول مهمّة في مسيرة الشركة، إذ يسهم في تعزيز حضورها الجغرافي وترسيخ دورها كأحد أبرز مقدمي خدمات الصيانة المنزلية في المملكة. كما يعكس التزامها بالجودة وحرصها على توفير خدمات تلبي المتطلبات المتزايدة للسكان بكفاءة وموثوقية عالية.