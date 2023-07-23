لمن لم يسبق لهم الدراسة والمنقطعين.. بدء التقديم على اختبار المستوى بـ"تعليم الرياض"

وأوضحت الإدارة أنه يتم التقديم على اختبار تحديد المستوى للعام 1445هـ من خلال التقديم ورقيًا في إدارة الاختبارات والقبول "بنين - بنات"، أو من خلال النماذج الموضحة في رمز الاستجابة (QR) للبنين والبنات.