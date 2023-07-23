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لمن لم يسبق لهم الدراسة والمنقطعين.. بدء التقديم على اختبار المستوى بـ"تعليم الرياض"

فيما تتاح الإجراءات ورقيًا في إدارة الاختبارات والقبول.. وإلكترونيًا عبر رمز الاستجابة
لمن لم يسبق لهم الدراسة والمنقطعين.. بدء التقديم على اختبار المستوى بـ"تعليم الرياض"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن بدء التقديم على اختبار تحديد المستوى للعام 1445هـ للطلاب والطالبات السعوديين والمقيمين الراغبين في مواصلة دراستهم ممن لم يسبق لهم الدراسة أو المنقطعين عن الدراسة لثلاث سنوات فأكثر.

وأوضحت الإدارة أنه يتم التقديم على اختبار تحديد المستوى للعام 1445هـ من خلال التقديم ورقيًا في إدارة الاختبارات والقبول "بنين - بنات"، أو من خلال النماذج الموضحة في رمز الاستجابة (QR) للبنين والبنات.

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل على إدارة الاختبارات والقبول "بنين" عبر الأرقام (0114747990-0112926919)، بنات عبر (0114013736-0556929263).

تعليم الرياض

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