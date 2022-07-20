‬لماذا موجات الحر قاتلة في أوروبا؟ "المسند" يجيب ويوضح

ولفت "المسند" إلى عدم تكيّف أجسام الأوروبيين مع درجات الحرارة العالية، وعدم وجود مكيفات أو حتى مراوح في كثير من المنازل الأوروبية، خاصة منازل كبار السن. وكذلك ارتفاع الرطوبة الجوية في الهواء بسبب الغابات، والأنهار، والبحيرات، فضلاً عن المدن القريبة من السواحل، أو كونها دولة جزرية كبريطانيا.