جدة.. نجاح "ترميم وجه مصاب بآلة حادة" عقب جراحة امتدت 9 ساعات

تمكّن أطباء جراحة الوجه والفكين من إعادة ترميم وجه مصابٍ بآلة حادة في عمليتين جراحيتين استغرقتا 9 ساعات، وتكللتا بالنجاح.
وأفادت "صحة جدة"، بأن قسم الطوارئ بمجمع الملك عبدالله الطبي، استقبل مصاباً إثر تعرُّضه لضربة بآلة حادة في الجهة اليمنى من الوجه أحدثت له تشوّهات كبيرة في الوجه وتهتكاً في أنسجة وعظمة الفك السفلي، وتقرر إجراء عمليتين جراحيتين منفصلتين لإعادة ترميم الفك المتهشم في الجهة اليمنى من الوجه وتركيب بديل لعظمة الفك.
وقال الفريق الطبي المشرف على علاج الحالة، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية فور وصول الحالة لقسم الطوارئ وعمل الفحوصات الطبية اللازمة التي بيّنت وجود تهتك شديد بأنسجة وعظمة الفك السفلي؛ حيث تمّت دراسة الحالة مع الفرق الطبية المختصة وتقرر إجراء عمليتين منفصلتين.
وأضاف الفريق: "أجريت العملية الأولى عن طريق فريق طبي متخصّص في عمليات جراحة الوجه والفكين بعد عملية عاجلة دقيقة؛ نظراً لخطورة الحالة، استمرت 6 ساعات لإيقاف النزيف وإجراء ترميم مبدئي للجهة اليمنى من الوجه دون حدوث أي مضاعفاتٍ؛ ليتم نقل المريض للعناية المركزة لحين استقرار الحالة".
وتابع: "من ثم البدء بعملية جراحية دقيقة ثانية تمّ فيها تركيب بديل لعظمة فك الجهة اليمنى، في عملية استغرقت 3 ساعات؛ ليتم نقل المريض بعدها لغرف التنويم لعمل المتابعات العلاجية مع الفرق التمريضية المتخصصة والتخصصات الأخرى إلى أن استقرت حالته الصحية وخروجه بالسلامة بإذن الله".
يُذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة قدّم خدماته الطبية لـ 1678 مراجعاً خلال الربع الأول من عام 2023م.