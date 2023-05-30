جدة.. نجاح "ترميم وجه مصاب بآلة حادة" عقب جراحة امتدت 9 ساعات

وأفادت "صحة جدة"، بأن قسم الطوارئ بمجمع الملك عبدالله الطبي، استقبل مصاباً إثر تعرُّضه لضربة بآلة حادة في الجهة اليمنى من الوجه أحدثت له تشوّهات كبيرة في الوجه وتهتكاً في أنسجة وعظمة الفك السفلي، وتقرر إجراء عمليتين جراحيتين منفصلتين لإعادة ترميم الفك المتهشم في الجهة اليمنى من الوجه وتركيب بديل لعظمة الفك.