افتتاح أول 3 فنادق تراثية في "جدة التاريخية"

وتشمل مجموعة الفنادق التراثية بيت جوخدار، وبيت الريّس، وبيت كدوان، وقد تم ترميمها وأعيد تأهيلها برؤية عصرية؛ بهدف الإسهام في الحفاظ على تراث المملكة وصونه وتأهيله وإبرازه، حيث يُلقِي كل مبنى من هذه المباني الضوء على تاريخ المنطقة، ويتميز بتصميم معماري مختلف، فبيت جوخدار يتميز برواشينه الخشبية ذات الزخارف الجميلة، والتي تعد الأكبر في المنطقة، بينما يتميز بيت الريس بتصميمه الداخلي، حيث تطلّ جميع غرفه على فناء داخلي جميل محاط بأعمدة تعلوها أقواس حجرية، أما بيت كدوان، فيتميز بموقعه بالقرب من برحة نصيف في سوق العلوي.