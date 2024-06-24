جازان.. معالجة 1602 بلاغ تتعلق بالتشوهات البصرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وأوضحت الأمانة أن البلاغات التي تمت معالجتها شملت 591 بلاغًا عن الإنارات واللوحات الإرشادية، و140 بلاغًا عن الحدائق والمرافق العامة، و349 بلاغًا عن الطرق والأرصفة، و157 بلاغًا عن المباني والتعديات، إضافة إلى 365 بلاغًا حول النظافة.