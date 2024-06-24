جازان.. معالجة 1602 بلاغ تتعلق بالتشوهات البصرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

عالجت أمانة منطقة جازان خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، 1602 بلاغ تتعلق بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة أن البلاغات التي تمت معالجتها شملت 591 بلاغًا عن الإنارات واللوحات الإرشادية، و140 بلاغًا عن الحدائق والمرافق العامة، و349 بلاغًا عن الطرق والأرصفة، و157 بلاغًا عن المباني والتعديات، إضافة إلى 365 بلاغًا حول النظافة.
وأكدت أمانة جازان استمرار أعمال المعالجة لإزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها؛ حيث تعمل الفِرَق الميدانية -على مدار اليوم- على معالجة البلاغات بشكل فوري؛ داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940).