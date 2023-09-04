فيديو القبض عليهم.. ضبط عدد من المتسوّلين بالطرقات والأماكن العامة بالجوف

تمكنت الجهات الأمنية في الجوف وضمن الحملات الأمنية المكثّفة في مناطق المملكة كافة؛ للحد من ظاهرة التسوّل، من رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات، كما تمّ رصد وضبط مواطن يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر عند الإشارات المرورية.