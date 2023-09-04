فيديو القبض عليهم.. ضبط عدد من المتسوّلين بالطرقات والأماكن العامة بالجوف

تمكنت الجهات الأمنية في الجوف وضمن الحملات الأمنية المكثّفة في مناطق المملكة كافة؛ للحد من ظاهرة التسوّل، من رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات، كما تمّ رصد وضبط مواطن يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر عند الإشارات المرورية.
وأضاف الأمن العام أن القوات تمكنت من رصد وضبط مقيمٍ من الجنسية المصرية يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر من أمام المحال التجارية.
ودعا الأمن العام الى ضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و999 ببقية مناطق المملكة.