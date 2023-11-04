هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من شقراء وأشيقر

هطلت صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة شقراء ومركز أشيقر، جرى إثرها عدد من الأودية والشعاب. وتركزت قوة الأمطار شمال شقراء ابتداء من روضة منيصف حتى روضة الهوبجة شمال أشيقر، على مسافة بعرض ٣٠ كلم تقريبًا.