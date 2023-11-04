هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من شقراء وأشيقر

هطلت صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة شقراء ومركز أشيقر، جرى إثرها عدد من الأودية والشعاب. وتركزت قوة الأمطار شمال شقراء ابتداء من روضة منيصف حتى روضة الهوبجة شمال أشيقر، على مسافة بعرض ٣٠ كلم تقريبًا.
وتسببت تلك الأمطار في جريان وادييْ خروب والخليف شمال شقراء، ووادي المنحني بين الفرعة وأشيقر، وواديي الهوبجة الشمالي والجنوبي شمال أشيقر، وصبّت الأودية في روضة منيصف وحاجر الشيخ بين شقراء وأشيقر، كما تدفقت السيول في روضة الهوبجة شمال أشيقر.
ووثقت عدسة "سبق" جريان تلك الأودية والشعاب، التي شكّلت مناظر جمالية طبيعية خلابة.