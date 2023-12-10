عناية بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة.. "الندوة": المملكة رائدة في حقوق الإنسان بتعاليم دينية

أكّدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، أن المملكة رائدة في مراعاة وتطبيق حقوق الإنسان، وتنطلق في ذلك من تعاليم دين أسست عليه وقامت على مبادئه، والذي يدعو إلى العدل والرحمة والإخاء والمساواة وتأمين الحياة الكريمة للبشر دون النظر إلى جنسهم أو لونهم.