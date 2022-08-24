اختصاصي علاج طبيعي: تأثير الشنطة المدرسية الثقيلة بعد سنوات يصل للانزلاق الغضروفي

حذَّر أطباء من أن ثقل الحقيبة المدرسية يُشكِّل خطرًا على كاهل الطلاب، فيما كشف مختصون أن بعض إصابات الظَّهر تكون نتيجة الوزن الزائد للحقائب المدرسية.