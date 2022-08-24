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اختصاصي علاج طبيعي: تأثير الشنطة المدرسية الثقيلة بعد سنوات يصل للانزلاق الغضروفي
أطباء يُحذِّرون: ثقل الحقيبة يُشكِّل خطرًا على كاهل الطلاب
حذَّر أطباء من أن ثقل الحقيبة المدرسية يُشكِّل خطرًا على كاهل الطلاب، فيما كشف مختصون أن بعض إصابات الظَّهر تكون نتيجة الوزن الزائد للحقائب المدرسية.
وتفصيلاً، أوضح اختصاصي العلاج الطبيعي حاتم الكعبي لبرنامج "الراصد" أن الشنطة المدرسية الثقيلة تؤثر على أسفل الظهر ولوح الكتف وفقرات الرقبة والفقرات الصدرية وأسفل الظَّهر.
وأشار إلى أنه بعد سنوات مع الحمل الخاطئ والوزن الزائد للشنطة المدرسية قد يصل الأمر إلى الانزلاق الغضروفي.
وأضاف بأن شُنط السحب أفضل من التي تُحمل على الكتف بشرط أن يكون وزن الشنطة مناسبًا، وتكون القبضة طويلة ومريحة لليد والكتف.
وأكد "الكعبي" أهمية عدم تجاوز وزن الشنطة 10% من وزن الشخص. فمثلاً: إذا كان وزن الطالب 30كلجم فالأفضل ألا يتجاوز وزن الشنطة بمحتوياتها 4.5 كلجم.