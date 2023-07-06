شاهد.. أيادي العبث تمتد إلى أشجار العرعر بمنتزه "الشعف بتنومة"

وتفصيلاً، فقد رصدت "سبق" ميدانيًا امتداد أيادي العبث والتخريب والحرق إلى أشجار العرعر بمنتزه الشرف غرب محافظة تنومة، وسط مطالبات للجهات المعنية بسرعة التحرك لمعالجة الوضع الراهن وملاحقة المخربين الذين يسيرون عكس التوجهات والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة - أيدها الله - للحفاظ على أشجار العرعر المعمرة والغطاء النباتي الأخضر الذي تتميز به المنطقة.