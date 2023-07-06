شاهد.. أيادي العبث تمتد إلى أشجار العرعر بمنتزه "الشعف بتنومة"

رصدت "سبق" امتداد أيادي العبث إلى أشجار العرعر بمنتزه الشعف بتنومة بالتخريب والإحراق.
وتفصيلاً، فقد رصدت "سبق" ميدانيًا امتداد أيادي العبث والتخريب والحرق إلى أشجار العرعر بمنتزه الشرف غرب محافظة تنومة، وسط مطالبات للجهات المعنية بسرعة التحرك لمعالجة الوضع الراهن وملاحقة المخربين الذين يسيرون عكس التوجهات والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة - أيدها الله - للحفاظ على أشجار العرعر المعمرة والغطاء النباتي الأخضر الذي تتميز به المنطقة.
ويتميز منتزه الشعف الطبيعي بتنومة بكثرة أشجار العرعر التي تنتشر بامتداد شريط جبال السروات، ويشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها.