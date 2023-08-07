"ولاء بلس" تبدأ تطبيق برنامج "ولاء بايونير" على موظفي وزارة التجارة

ومن خلال تعاونها مع "ولاء بلس"، تضيف وزارة التجارة تميزًا جديدًا إلى أداء موظفيها، يراعي سعادتهم الوظيفية وصحتهم النفسية، ويصنع نجاحًا مضاعفًا للوزارة الفائزة بجائزة التميز الحكومي العربي في عام 2020 كأفضل وزارة عربية، بعد تفوقها على أكثر من خمسة آلاف مشاركة حكومية عربية، نتيجة التميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفهومات الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية.