"الدعيلج" يتفقد مشروع تطوير الصالتين 1 و2 بمطار الملك خالد.. ويدشن السوق الحرة

واطلع على تقدّم المشروع وسير عملياته التشغيلية القائمة , تحت إشراف المجموعة الهندسية وإدارة المشاريع بشركة مطارات الرياض, التي أعلنت عن إحصاءات المشروع وإنجازاته منذ بدايته في شهر يونيو 2023 وحتى اليوم، الذي يصل عدد العاملين فيه إلى أكثر من 1700 مختص شاركوا في قرابة 200 دورة تدريبية وورشة عمل عن أمن العمل وسلامته والتعامل مع المعدات وإنجاز المهام بشكل آمن.