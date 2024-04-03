"الدعيلج" يتفقد مشروع تطوير الصالتين 1 و2 بمطار الملك خالد.. ويدشن السوق الحرة
تفقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج, يرافقه الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض أيمن أبوعباة, أمس , موقع مشروع تطوير صالتي السفر الدوليتين 1 و2 بمطار الملك خالد الدولي, كما دشن السوق الحرة في صالة السفر الدولية رقم 3 , التي تقدم تجربة سفر فريدة ومتنوعة.
واطلع على تقدّم المشروع وسير عملياته التشغيلية القائمة , تحت إشراف المجموعة الهندسية وإدارة المشاريع بشركة مطارات الرياض, التي أعلنت عن إحصاءات المشروع وإنجازاته منذ بدايته في شهر يونيو 2023 وحتى اليوم، الذي يصل عدد العاملين فيه إلى أكثر من 1700 مختص شاركوا في قرابة 200 دورة تدريبية وورشة عمل عن أمن العمل وسلامته والتعامل مع المعدات وإنجاز المهام بشكل آمن.
وحققت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله بالرياض، أكثر من 2,500,000 ساعة عمل آمنة دون إصابات جسيمة ضمن مشروع تطوير صالتي السفر الدوليتين 1 و2.
ويهدف مشروع تطوير الصالتين إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للصالتين بنسبة 40% لتصل من 10 ملايين مسافر إلى 14 مليون مسافر سنوياً عن طريق زيادة المساحة الداخلية ومساحة المناطق التجارية في السوق الحرة للصالتين، وزيادة مكاتب تسجيل الركاب والجوازات وبوابات السفر، بالإضافة إلى تفعيل أجهزة الخدمات الذاتية لتحسين تجربة المسافر، كما يتضمن المشروع إعادة تصميم مساحات الموظفين ومكاتب الجهات الحكومية العاملة في المطار مع الحفاظ على هوية الصالات.