"البسام" يزور صحة الطائف ويتفقد عددًا من المستشفيات بالمحافظة

وقام "البسام" بزيارة إدارة الالتزام، والْتقى مدير الإدارة والموظفين لاستعراض أهم الإنجازات والأدوار التي تقوم بها، بعدها تَوجه برفقة مدير الإدارة بدر المطيري لتفقد بعض المستشفيات التابعة لصحة الطائف ومستشفيات القطاع الخاص؛ للوقوف على سير العمل فيها.