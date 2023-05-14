"البسام" يزور صحة الطائف ويتفقد عددًا من المستشفيات بالمحافظة

زار صباح اليوم الأحد، وكيل وزارة الصحة المساعد للالتزام، خالد البسام، مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف.
وبدأت الزيارة باجتماع مع مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني وبعض القيادات؛ لمناقشة جهود إدارة الالتزام وخاصة ما يتعلق بدورها في حج هذا العام.
وقام "البسام" بزيارة إدارة الالتزام، والْتقى مدير الإدارة والموظفين لاستعراض أهم الإنجازات والأدوار التي تقوم بها، بعدها تَوجه برفقة مدير الإدارة بدر المطيري لتفقد بعض المستشفيات التابعة لصحة الطائف ومستشفيات القطاع الخاص؛ للوقوف على سير العمل فيها.
وفي نهاية الجولة قدّم "البسام" شكره لمدير الشؤون الصحية ومدير إدارة الالتزام بصحة الطائف بدر المطيري وجميع موظفي الإدارة على الجهود المبذولة.