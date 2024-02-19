أمير المدينة المنورة يزور مركز "سلطان" لذوي الإعاقة بالمنطقة

زار أمير المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لذوي الإعاقة بالمنطقة.
ورافق الزيارة، رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.
وزار أمير المنطقة، مرافق المركز واستمع إلى شرح مفصل عن مهامه، وما يقدمه للأطفال ذوي الإعاقة من الخدمات المميزة.
كما افتتح الأمير سلمان بن سلطان، عيادة العلاج الطبيعي، أول جهة رسمية تقتني جهاز نظام التوازن "Balance system sd"، لتقديم خدمة المثالية بأحدث التقنيات لمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وتسعى الجمعية لجلب أفضل التقنيات الحديثة في برامجها، ضمن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.
يُذكر أن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لذوي الإعاقة، أول جهة رسمية تقتني جهاز "زمايرو" في الشرق الأوسط، المختص بالعلاج الوظيفي.