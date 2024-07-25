"المدني" يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد حول الحالة المطرية في 5 مناطق

ورفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في كل من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران، لحالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.