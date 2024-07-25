"المدني" يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد حول الحالة المطرية في 5 مناطق

تفاعل الدفاع المدني مع الإنذار الأحمر للأرصاد حول الحالة المطرية بكل من نجران وجازان والباحة وعسير ومكة المكرمة.
ودعا المدني لأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.
ورفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في كل من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران، لحالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وتشمل الحالة عدة محافظات في المناطق الخمس وتستمر حتى مساء اليوم.
وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط برد، وجريان السيول.