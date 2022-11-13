سبعة إرشادات من "شؤون الحرمين" عند هطول الأمطار بالمسجد الحرام

وفي سياق متصل أوصى الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على تويتر، عند الخروج في الأجواء الممطرة، بعدة إرشادات هي: تجنب استخدام الجوال، وإغلاق جميع النوافذ واستخدام خاصية الهواء بالسيارة، وأيضًا استخدام مسّاحات الزجاج لتحسين الرؤية، وترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، ثم تجنب التنقل بين المسارات إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.