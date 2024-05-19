"الإحصاء": 1.8% معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان في المملكة

وأوضحت نتائج مسح الإعاقة، أن نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة بصرية بلغت 21.8%، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة سمعية 7.0%، أما نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة في التواصل فقد بلغت 2.7%، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة حركية (عدم القدرة على المشي) 52.6% من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة الواحدة في العينة المستهدفة ودرجة شدتها (شديدة أو لا يستطيع)، كما بلغت نسبة الأفراد في الفئة العمرية (2 - 4 سنوات) الذين لديهم أكثر من إعاقة قد بلغت 68.2%، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة 831% من إجمالي الأفراد الذين لديهم إعاقة أو أكثر لنفس الفئة العمرية.