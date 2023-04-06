"الفلك الدولي": عيد الفطر الجمعة ببعض دول العالم الإسلامي والسبت في أخرى

وتابع: بالنسبة لوضع الهلال يوم الخميس 20 أبريل في بعض المدن العربية والعالمية؛ فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 09 دقائق من غروب الشمس، وعمره 07 ساعات و27 دقيقة، وبُعده عن الشمس 2.7 درجة. وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و54 دقيقة، وبُعده عن الشمس 4.7 درجات. وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12 ساعة و52 دقيقة، وبُعده عن الشمس 5.1 درجات. وفي عمان والقدس يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و07 دقائق، وبُعده عن الشمس 5.4 درجات. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و20 دقيقة، وبُعده عن الشمس 5.5 درجات. وفي برلين عاصمة ألمانيا، يغيب القمر بعد 40 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و30 دقيقة، وبُعده عن الشمس 6.7 درجات.