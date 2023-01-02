محافظ الطائف يرعى مُلتقى الاستثمار الصحي في 18 يناير

يرعى محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، مُلتقى الاستثمار الصحي 2023، تحت عنوان: "استثمر في الطائف"، والذي تُنظّمه مديرية الشؤون الصحية بالطائف، يومي الأربعاء والخميس، 18 و19 يناير الجاري، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين.