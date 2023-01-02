محافظ الطائف يرعى مُلتقى الاستثمار الصحي في 18 يناير

يرعى محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، مُلتقى الاستثمار الصحي 2023، تحت عنوان: "استثمر في الطائف"، والذي تُنظّمه مديرية الشؤون الصحية بالطائف، يومي الأربعاء والخميس، 18 و19 يناير الجاري، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين.
ويهدف الملتقى إلى: دعم الاستثمار الصحي، وخلق بيئة استثمارية، وعرض فرص الاستثمار الصحي، وحوكمة وتوحيد الإجراءات والأنظمة الصحية، ومناقشة التحديات والعوائق التي تواجه المستثمرين.
ويشهد المُلتقى جلسات حوارية واستعراض أوراق علمية ومعارض مصاحبة، من ضمنها جلسات عن: السياحة الصحية، وصناعة الأدوية، ودور الإعلام في الاستثمار الصحي، وأهمية رأس المال البشري في الاستثمار الصحي، وعدد من الجلسات والفعاليات.
ويأتي تنظيم المُلتقى، ضمن مبادرات مديرية الشؤون الصحية بالطائف؛ لدعم الاستثمار الصحي، وبناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص؛ لمواكبة ما تحققه بلادنا الغالية من إنجازات كبيرة في إطار رؤية 2030.