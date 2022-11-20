"التونسي": الإعلام ليس مقصورًا على منطقة دون أخرى

وأشار التونسي، على هامش ملتقى الإعلام التوافقي الذي ينظِّمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بنجران؛ إلى أن الإعلام تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، ولا يقتصر فقط على إعلام الجهات الرسمية، معتبرًا مبادرة "ملتقى الإعلام التوافقي" من الأطروحات المهمة، لاسيما توأمتها مع منطقة حائل التي تدلّ على أن أبناء المملكة على قلب واحد في ظل القيادة الرشيدة، وعلى تواصل واحد في الأُطر الثقافية والإعلامية.