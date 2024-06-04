"العنزي": ولي العهد يملك مهارات الاتصال والبُعد الحجاجي في ظهوره التلفزيوني

وقالت الدكتورة "العنزي": "نستنتج من ذلك أن ولي العهد -حفظه الله- في خطابه كان يركز على القيم الأخلاقية التي خدمت الخطاب، بكيفية مختلفة ومتنوعة على حسب السياق الذي يطرح أمام الجمهور؛ وهو ما جعل للقيم درجات، وليست في مرتبة واحدة؛ وهذا راجع إلى طريقة العرض والثقة في سموه المتجسدة في المظاهر الأخلاقية عنده، والتفاعل الذي عند المتلقي؛ ما حمله على الاقتناع".