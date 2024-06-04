فيديو يرصد مشاعر ضيوف الرحمن بعدما وصلوا مكة عبر قطار الحرمين السريع

وفي وقت سابق أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن جاهزية قطار الحرمين السريع لاستقبال ضيوف الرحمن؛ من خلال الكشف عن خطتها التشغيلية لموسم الحج لعام 1445هـ عبر محطاتها الخمس التي تربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورًا بمحطة جدة الرئيسية (السليمانية)، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر خط حديدي يبلغ طوله 453 كيلومترًا.