باستضافة جامعة الملك فهد للبترول.. 11 موهوبًا وموهوبة من تعليم الرياض يفوزون بـ٥٦ جائزة خاصة محلية ودولية

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، أن رعاية الموهوبين والاهتمام بهم أحد الركائز المهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠؛ مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي يجده الموهوبون في المملكة من القيادة الرشيدة، وبالأفكار والمشاريع الإبداعية التي يتمتع بها طلاب وطالبات المملكة والذي انعكس إيجابًا في تحقيق الجوائز في المشاركات الدولية في المجالات كافة.