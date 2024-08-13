"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف ومجموعات مستوطنين للمسجد الأقصى

وحذرت المنظمة من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الاسرائيلي الرامية لتغيير الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.