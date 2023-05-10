جمعية "رؤية الريادة" تستضيف وفدًا هنديًا للرواد الشباب بالرياض للتحضير لقمة الـ 20

أعدّت جمعية رؤية الريادة برنامجًا مكثفًا ومنوعًا لزيارة الوفد الهندي من خلال تنظيم زيارات لعددٍ من الوزارات من ضمنها وزارة الاستثمار التي أعدت من جانبها أيضًا برنامجًا لاستقبال الوفد الهندي، كما يزور الوفد الهندي أيضًا عددًا من الهيئات الاستثمارية والاقتصادية وقطاعات رواد الأعمال، وستقوم الجمعية بتنظيم لقاء أثري غدًا الخميس.