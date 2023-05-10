جمعية "رؤية الريادة" تستضيف وفدًا هنديًا للرواد الشباب بالرياض للتحضير لقمة الـ 20

تستضيف جمعية رؤية الريادة الممثل الرسمي لاتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين في المملكة، وفدًا رفيع المستوى لاتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين في جمهورية الهند، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين واستكشاف بيئة ريادة الأعمال في المملكة والهند فضلاً عن التحضير لقمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين G20 YE والتي ستُعقد في جمهورية الهند في شهر يوليو القادم.
وتفصيلاً، شدد الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين، على أهمية زيارة الوفد الهندي لاتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين للمملكة، موضحًا أن جمعية رؤية الريادة حريصة على تعظيم رؤية 2030م والانتقال بثقافة ريادة الأعمال إلى مصاف الدول العالمية ودعم الابتكار والريادة وتشجيع الاستثمار في المشروعات المبتكرة والمستدامة.
وأكد الأمير فهد بن منصور أن رؤية ٢٠٣٠ التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مكنت الشباب في مجال الابتكار والريادة وتشجيع الاستثمار في المشروعات المبتكرة والمستدامة.
وتابع الأمير فهد أن جمعية رؤية الريادة لدعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة، لتمكين رواد الأعمال وتعزيز نجاح الأعمال من خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص وغير الربحية والاستثمار في المشروعات المبتكرة وتعزيز جودة الحياة في المملكة.
أعدّت جمعية رؤية الريادة برنامجًا مكثفًا ومنوعًا لزيارة الوفد الهندي من خلال تنظيم زيارات لعددٍ من الوزارات من ضمنها وزارة الاستثمار التي أعدت من جانبها أيضًا برنامجًا لاستقبال الوفد الهندي، كما يزور الوفد الهندي أيضًا عددًا من الهيئات الاستثمارية والاقتصادية وقطاعات رواد الأعمال، وستقوم الجمعية بتنظيم لقاء أثري غدًا الخميس.
ووصل الوفد الهندي لرواد الأعمال الشباب لقمة العشرين برئاسة السيد فيشال إلى الرياض أمس الثلاثاء، حيث قام بزيارة لبوابة الدرعية ومنشآت، حيث ضم الوفد الهندي عددًا من رواد الأعمال والمبتكرين ورجال الأعمال ومستثمرين ومن القطاع التجاري، وتسعى جمعية رؤية الريادة إلى المساهمة في تطوير المجتمع المحلي من خلال تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال.
يُذكر أن اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين (G20 YEA)، تأسس في عام 2010 كأكبر شبكة عالمية لرواد الأعمال الشباب مع المنشآت التي تدعمهم، وتعمل أمانة الاتحاد على توفير الدعم لشبكة عالمية متنامية تضم الآلاف من رواد الأعمال الناشئين في أهم 20 دولة في العالم، والتي تمثل 90 % من إجمالي الناتج العالمي، وكذلك 80 % من حجم التجارة العالمية.
ويتكون الاتحاد من منظمات ريادة الأعمال الرائدة عبر دول مجموعة العشرين، ويقوم كبار رواد الأعمال الشباب بتحليل الصعاب واقتراح حلول في شكل توصيات بشأن تحسين السياسات والتغييرات، ليتم رفعها لرؤساء دول مجموعة العشرين.
ويجتمع اتحاد رواد الأعمال الشباب في كل عام قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في البلد المضيف لتقديم الدعم من خلال توضيح أهمية رواد الأعمال الشباب للدول الأعضاء في مجموعة العشرين على مدار العام.