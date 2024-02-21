297.9 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للمملكة في الربع الرابع من 2023

بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 50.2 مليار ريال (16.9% من إجمالي الصادرات) في الربع الرابع 2023؛ مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة 33.6 مليار ريال (11.3% من إجمالي الصادرات)، و29.1 مليار ريال (9.8% من إجمالي الصادرات)، على التوالي، وكانت كل من كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، وبولندرا، وسنغافورة، وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 203.8 مليارات ريال، وهو ما يمثل نسبة 68.4% من إجمالي الصادرات.