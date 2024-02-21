297.9 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للمملكة في الربع الرابع من 2023

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات السلعية للمملكة في الربع الرابع من العام المنصرم 2023، بلغت قيمتها 297.9 مليار ريال، مقارنة بـ348.0 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2022؛ وذلك بانخفاض بنسبة 31.8%؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 49.2 مليار ريال بنسبة 17.8%؛ حيث بلغت قيمتها 226.8 مليار ريال مقابل 276.0 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022.
وتفصيلًا: كشفت "الإحصاء" في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، عن انخفاض نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.3% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 76.1% في الربع الرابع عام 2023. كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الثالث عام 2023 بمقدار 2.4 مليار ريال وبنسبة 0.8%.
وسجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضًا بنسبة 1.2% عن الربع الرابع من عام 2022؛ حيث سجلت 71.1 مليار ريال مقابل 71.9 مليار ريال، كما انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 9.2%، وارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 42.1% في نفس الفترة؛ في حين ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بمقدار 1.9 مليار ريال، وبنسبة 2.7% بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2023.
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 2.8% بمقدار 5.4 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 201.4 مليار ريال، مقابل 196.0 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022؛ بينما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق (بمقدار 1.9 مليار ريال وبنسبة 0.9%).
تُعَد منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية؛ حيث شكّلت 31.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن الربع الرابع عام 2022 بنسبة 18.3% بمقدار 5 مليارات ريال، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (24.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية) التي انخفضت بنسبة 5.2% بمقدار 1 مليار ريال عن الربع الرابع 2022؛ في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 23% من إجمالي الواردات، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" التي تشكل 18.5% من إجمالي الواردات.
وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى 35.3% في الربع الرابع عام 2023، مقابل 36.7% في الربع الرابع عام 2022؛ وذلك نتيجةً للانخفاض في الصادرات غير البترولية حيث بلغ 1.2%، والارتفاع في الواردات الذي بلغ 2.8% خلال هذه الفترة.
بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 50.2 مليار ريال (16.9% من إجمالي الصادرات) في الربع الرابع 2023؛ مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة 33.6 مليار ريال (11.3% من إجمالي الصادرات)، و29.1 مليار ريال (9.8% من إجمالي الصادرات)، على التوالي، وكانت كل من كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، وبولندرا، وسنغافورة، وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 203.8 مليارات ريال، وهو ما يمثل نسبة 68.4% من إجمالي الصادرات.
وكانت قيمة الواردات من الصين 44.3 مليار ريال (22% من إجمالي الواردات) في الربع الرابع 2023؛ مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 19.3 مليار ريال (9.6% من إجمالي الواردات)، و14.4 مليار ريال (7.1% من إجمالي الواردات)، على التوالي، وكانت كل من الهند، وألمانيا،، واليابان وسويسرا، ومصر، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر 127.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 63.3% من إجمالي الواردات.
يُعَد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية، بقيمة قدرها 54 مليار ريال أي ما يعادل 26.8% من إجمالي الواردات في الربع الرابع 2023، تليه المنافذ الرئيسية الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 19%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 6.9%، ومطار الملك فهد بالدمام بنسبة 6.5%. وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 72.2% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.