"العثيم" يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بذكرى يوم التأسيس

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية التي تُوافق الثاني والعشرين من فبراير من كل عام.
وقال "العثيم": إن الاحتفال بيوم التأسيس يؤكد حرص ولاة الأمر -أيدهم الله- على إبراز العمق الحضاري لمملكتنا، والاعتزاز بالجذور الراسخة، وارتباط أبنائها بقادتها الذين صنعوا مجدها وعزها وتاريخها الحافل بالتحديات والبطولات منذ إعلان الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود -طيّب الله ثراه- وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي وحدها وأسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي أرسى دعائم الوحدة والتنمية والبناء، واستشراف المستقبل بكل ثقة، وسار أبناؤه الملوك البررة من بعده على نهجه المبارك في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها، حتى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله.
وأكد "العثيم" أن يوم التأسيس سيبقى -بإذن الله- يومًا خالدًا في ذاكرة كل سعودي، واعتزاز وفخر بجذور هذه الدولة المباركة، واستذكار لتاريخها العريق، وتأكيد لما وصلت إليه من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم.
وأضاف "العثيم" أن الاحتفال بيوم التأسيس يَهِل علينا ومسيرة الخير في مملكتنا المباركة تشهد فصولًا جديدة من العطاء، وبشائر من الإنجاز والنماء في كل المجالات؛ فضلًا إلى التطلع بثقة وإيمان ويقين إلى مستقبل مشرق وواعد لأبناء وطننا الغالي بفضل التوجهات السديدة لقيادته الحكيمة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما حققته من إنجازات وتحولات كبرى.
واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.