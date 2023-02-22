"العثيم" يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بذكرى يوم التأسيس

وقال "العثيم": إن الاحتفال بيوم التأسيس يؤكد حرص ولاة الأمر -أيدهم الله- على إبراز العمق الحضاري لمملكتنا، والاعتزاز بالجذور الراسخة، وارتباط أبنائها بقادتها الذين صنعوا مجدها وعزها وتاريخها الحافل بالتحديات والبطولات منذ إعلان الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود -طيّب الله ثراه- وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي وحدها وأسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي أرسى دعائم الوحدة والتنمية والبناء، واستشراف المستقبل بكل ثقة، وسار أبناؤه الملوك البررة من بعده على نهجه المبارك في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها، حتى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله.