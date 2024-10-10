نمو سوق الدواجن في السعودية.. توقعات ببلوغ القيمة 25.6 مليار دولار بحلول 2032

تشهد سوق الدواجن في المملكة العربية السعودية توسعًا سريعًا، مع توقعات بارتفاع قيمتها إلى 25.6 مليار دولار بحلول عام 2032، مقارنةً بـ18.3 مليار دولار في عام 2023. يأتي هذا النمو مدعومًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها الزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخل، إلى جانب التفضيل المتزايد للمستهلكين لمنتجات الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجموعة “IMARC”، يُتوقع أن يسجل سوق الدواجن في المملكة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.78% خلال الفترة ما بين 2024 و2032. يعكس هذا النمو جهود الحكومة السعودية في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية، من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن.

وتحتل السعودية المرتبة السابعة عالميًا في استهلاك لحوم الدجاج، ما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق العالمية لاستيراد لحوم الدواجن، وفقًا لبيانات منصة “إندكس بوكس” العالمية.

تواصل المملكة، عبر هذه الجهود، تعزيز دور قطاع الدواجن في دعم الاقتصاد المحلي، مستهدفة تلبية الطلب المحلي المتزايد وضمان استدامة القطاع.