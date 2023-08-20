شاهد.. بهجة طلاب وطالبات الطفولة المبكرة بمدارس رياض الأطفال بالعام الجديد

ووفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها في "فيسبوك" جدد البنيان الترحيب بأبنائه وبناته الطلبة، والمعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي الجديد؛ مؤكدًا البداية الجادة والعودة بانتظام، ومنوهًا بأمانة الرسالة التعليمية التي يحملها كل معلم ومعلمة؛ حيث تمثل لَبِنَة البناء الأولى لغرس القيم الوطنية والدينية والمساهمة في التنمية والتطور الذي تعيشه بلادنا حفظها الله.