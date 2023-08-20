شاهد.. بهجة طلاب وطالبات الطفولة المبكرة بمدارس رياض الأطفال بالعام الجديد

استقبل طلاب وطالبات مرحلة الطفولة المبكرة في مدارس رياض الأطفال العام الدراسي الجديد ببهجة وابتسامة.
ونشرت وزارة التعليم مجموعة من الصور لطلاب الطفولة المبكرة بمدارس رياض الأطفال وتعلو محياهم البسمة والاطمئنان مع بداية العام الدراسي الجديد.
وكان وزير التعليم يوسف البنيان والمدير العام لتعليم الرياض، قد شاركا الطلاب في متوسطة الإمام الشافعي، انطلاقة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 1445هـ.
وجلس الوزير على مقاعد الدراسة متوسطًا الطلاب وفق الصور التي نشرتها المدرسة على حسابها بموقع "إكس".
ورفع البنيان الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم والمتابعة، والاهتمام المستمر لتطوير التعليم كمحرك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأهداف الوطنية للاستثمار الأمثل في أبناء وبنات المملكة.
ووفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها في "فيسبوك" جدد البنيان الترحيب بأبنائه وبناته الطلبة، والمعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي الجديد؛ مؤكدًا البداية الجادة والعودة بانتظام، ومنوهًا بأمانة الرسالة التعليمية التي يحملها كل معلم ومعلمة؛ حيث تمثل لَبِنَة البناء الأولى لغرس القيم الوطنية والدينية والمساهمة في التنمية والتطور الذي تعيشه بلادنا حفظها الله.