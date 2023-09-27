"الخطوط" تنال "80,14%" في مؤشر وصول الرحلات في الوقت المحدد لأغسطس 2023

حقّقت الخطوطُ السعودية المركزَ التاسع عالميًّا في معدل انضباط مواعيد الرحلات وفق تقرير موقع "Cirium" المستقلّ والمتخصص في مجال الطيران، ومعلومات المطارات، ورصد انضباط الرحلات الجوية، والذي أشار إلى حصول "السعودية" على نسبة "80,14%" في مؤشر وصول الرحلات في الوقت المحدد لشهر أغسطس 2023.
وجاء الإنجاز استكمالًا لأداء الخطوط السعودية المتميز خلال شهرَي يوليو ويونيو الماضيين؛ حيث حقّقت المركزين الثالث والخامس على التوالي بين أفضل خمس شركات طيران، مسجلة نسبتَيْ "83.76%" و"84.11%" تباعًا على مؤشر الوصول في الوقت المحدد.
وأوضح مدير عام مجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، أن تواجد الخطوط السعودية المستمرّ في المراكز الأولى وفق تصنيفات موقع "Cirium" العالمية، يعكس التزامنا الراسخ بتحقيق التميز وحرصها على توفير تجربة عالمية المستوى للضيوف.
وأشار إلى أن المعدلات المميزة للعمليات التشغيلية تعتبر أولى الثمار التي تجنيها الخطوط السعودية على إثر البدء بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لمنظومة العمليات، باستخدام أحدث الأنظمة الرقمية لتحسين كفاءة وانضباط الرحلات.