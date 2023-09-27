"الخطوط" تنال "80,14%" في مؤشر وصول الرحلات في الوقت المحدد لأغسطس 2023

حقّقت الخطوطُ السعودية المركزَ التاسع عالميًّا في معدل انضباط مواعيد الرحلات وفق تقرير موقع "Cirium" المستقلّ والمتخصص في مجال الطيران، ومعلومات المطارات، ورصد انضباط الرحلات الجوية، والذي أشار إلى حصول "السعودية" على نسبة "80,14%" في مؤشر وصول الرحلات في الوقت المحدد لشهر أغسطس 2023.