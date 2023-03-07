منسوبو حماية العمالة بالموارد البشرية يطّلعون على آليات حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص

وتناولت موضوعات الدورة التدريبية الإطار الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتنظيم قطاع العمالة المنزلية، وعناصر هذه الجرائم، وكيفية التعرف على الضحايا بشكلها العام، والعمل الجبري منها خصوصاً.