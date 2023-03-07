منسوبو حماية العمالة بالموارد البشرية يطّلعون على آليات حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص

أطْلَعت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان منسوبي إدارة حماية العمالة المنزلية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على آليات التعرف وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص خصوصاً النساء.
جاء ذلك في دورة تدريبية نظّمتها "عبر الاتصال المرئي" على مدى يومين، وذلك بالتعاون بين اللجنة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتناولت موضوعات الدورة التدريبية الإطار الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتنظيم قطاع العمالة المنزلية، وعناصر هذه الجرائم، وكيفية التعرف على الضحايا بشكلها العام، والعمل الجبري منها خصوصاً.
واستعرضت اللجنة خلال الدورة التدريبية الممارسات الفْضلَى لإجراء المقابلات مع الضحايا مع مراعاة التنوع الجنسي، والتعرف على أفضل الإجراءات والتدابير وآليات التنسيق والإحالة بين الجهات المختصة لحماية العمالة المنزلية.
يُذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار جهود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالهيئة، وضمن برامج خططها التدريبية والتوعوية في تكثيف التدريب وبناء القدرات لدى المختصين والمباشرين لمثل هذه الحالات.