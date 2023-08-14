متضمناً 11 توصية.. اختتام مؤتمر التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء في العالم

وأكد المؤتمر على أن الاعتصام بالكتاب والسنة أصل الدين وفيهما العصمة من الضلال والانحراف مع ضرورة التمسك بهما وفق الفهم الصحيح للنجاة من الفتن .

ودعا المؤتمر إلى ضرورة التأكيد على مسؤولية الإدارات الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال في الخطاب الدعوي ومناهج التعليم ومن خلال تأهيل وتدريب الأئمة والخطباء وتكثيف البرامج في ذلك ومحاربة الغلو والتطرف والانحلال.