مبادرة سعودية تُعيد البصر لحاج سوداني فقد عينه قبل 20 عامًا

استعاد الحاج السوداني مصطفى الزاكي بصره بعد أكثر من عقدين من فقدانه إحدى عينيه، وذلك خلال رحلته إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، ضمن مبادرة إنسانية أطلقتها جمعية "يبصرون" بالتعاون مع جهات طبية سعودية، وبإشراف مباشر من وزارة الصحة، لعلاج الحجاج الذين يعانون من أمراض بصرية مزمنة.
الزاكي، الذي قدم إلى المملكة وهو يحمل أمنية دفينة بأن يرى الكعبة المشرفة مجددًا، لم يكن يعلم أن رحلته ستكون مزدوجة: عبادة وشفاء. ففي أحد المراكز الطبية المتخصصة، خضع لعملية جراحية دقيقة أجراها طاقم سعودي، وشملت إصلاح الشبكية وإزالة المياه البيضاء، لتُكلَّل بالنجاح بفضل الله.
"دعوت الله كثيرًا أن يرد إليّ بصري، وها أنا اليوم أبصر في مكة… وكأنني أديت حجتين: حجة للروح، وحجة للنور."
من جانبه، أوضح أحد الأطباء المشرفين على حالته أن الاستجابة للعملية كانت ممتازة، وأن الزاكي كان مرشحًا مناسبًا للتدخل الجراحي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس منظومة صحية متكاملة تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بكفاءة وإنسانية.
وتُعد مبادرة "أبصر في مكة" واحدة من المبادرات الصحية المجانية التي تقدمها المملكة لضيوف بيت الله الحرام، وهي تجسيد حي لسياسة المملكة التي تضع الإنسان في المقام الأول، دون تمييز، وبأفعال تتحدث عن نفسها.
في مكة، حيث تتلاقى الأرواح وتُستجاب الدعوات، لا تُقابل أمنيات الحجاج بالشعارات، بل بخطط تنفيذية ومشاهد تختصر كل الكلام: حاج يُشفى، وبصر يُعاد، ومملكة لا تُجادل بل تُنجز.