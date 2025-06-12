مبادرة سعودية تُعيد البصر لحاج سوداني فقد عينه قبل 20 عامًا

من جانبه، أوضح أحد الأطباء المشرفين على حالته أن الاستجابة للعملية كانت ممتازة، وأن الزاكي كان مرشحًا مناسبًا للتدخل الجراحي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس منظومة صحية متكاملة تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بكفاءة وإنسانية.