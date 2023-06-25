محليات

مراكز الضيافة بمكة والمدينة تستقبل أطفال الحجاج من عمر الولادة حتى 10 سنوات

توفّر البيئة الملائمة والآمنة والصحية وتقدّم الوجبات والمشروبات المفيدة صحياً
مراكز الضيافة بمكة والمدينة تستقبل أطفال الحجاج من عمر الولادة حتى 10 سنوات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مراكز ضيافة الأطفال في منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، تستقبل أطفال الحجاج والمعتمرين خلال موسم الحج والعمرة، لتسهيل رحلتهم الإيمانية.

ولفتت الوزارة إلى أن مراكز ضيافة الأطفال تستقبل الأطفال من سن الولادة حتى عمر 10 أعوام، حيث تقدّم لهم مجموعة من الخدمات، منها توفير البيئة الملائمة والآمنة والصحية، وتقديم الوجبات والمشروبات المفيدة جسدياً.

وأوضحت الوزارة إلى أن المراكز تمكّن الأطفال من الحصول على خدمة المبيت داخل المركز، مع تقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مراكز ضيافة الأطفال
موسم حج 1444هـ

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