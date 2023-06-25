مراكز الضيافة بمكة والمدينة تستقبل أطفال الحجاج من عمر الولادة حتى 10 سنوات

ولفتت الوزارة إلى أن مراكز ضيافة الأطفال تستقبل الأطفال من سن الولادة حتى عمر 10 أعوام، حيث تقدّم لهم مجموعة من الخدمات، منها توفير البيئة الملائمة والآمنة والصحية، وتقديم الوجبات والمشروبات المفيدة جسدياً.