تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي وإعلان قرب انطلاق جامعة الرياض للفنون

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة في المجال الثقافي والاستثماري، في مقدمتهم وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، و نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، و مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، والرئيس التنفيذي لدار "سوذبيز" تشارلز ستيوارت، ورئيس مجلس إدارة دار "كريستيز" غيّوم سيروتي، والرئيس التنفيذي لـ"آرت بازل" نواه هوروفيتز، والرئيس غير التنفيذي لـ"سوني بيكتشرز إنترتينمنت" توني فينتشيكويرا، ومؤسس "إيغلز بيكتشرز" طارق بن عمار، ورئيس هيئة "هيستوريك إنجلاند" عميد كلية أورييل بجامعة أوكسفورد اللورد نيل ميندوزا، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "جينيسيس" جون ستودزينسكي.